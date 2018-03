Apericoncerto dei 'Maniscalco Maldestro' a Volterra

Sabato 24 marzo alle 19 all'Incontro bar di Volterra i Maniscalco Maldestro faranno un apericoncerto di crowdfunding per il nuovo album: 'Il meglio del nostro maldestro'.

Dopo aver suonato in diversi palchi di Italia, aver vinto il premio della critica all'Heineken Jamin Festival e all'Italia Wave Love Festival, aver aperto i concerti di Vasco Rossi e Marlene Kuntz, ed essersi esibiti insieme ad 'Elio e le storie tese', il 'Maniscalco Maldestro' torna a calcare i palchi del Belpaese.

'Il meglio del nostro maldestro' è il titolo del nuovo album su cui il gruppo sta lavorando. Un 'best of' della band volterrana, con brani completamente riarrangiati e risuonati e due pezzi inediti dal gusto 'dolce-forte'. Il progetto è stato lanciato sulla piattaforma di crowdfunding Musicraiser e l'album verrà confezionato in un packaging esclusivo a tiratura limitata per tutti coloro che parteciperanno alla raccolta fondi.

Tra le varie ricompense proposte a chi sostiene la campagna di crowdfunding il 'Maniscalco Maldestro' ne offre una originalissima: la ripresa video del lancio col paracadute di Stefano Borrkia Toncelli, anima ritmica della band.

La raccolta fondi, di 2500 Euro, durerà fino al 30 marzo, questo il link per aderire: https://www.musicraiser.com/it/projects/9908-il-meglio-del-nostro-maldestrohttps://www.musicraiser.com/it/projects/9908-il-meglio-del-nostro-maldestro.

Per i partecipanti all'apericoncerto di sabato 24 marzo all'Incontro bar viene emesso uno sconto cd più aperitivo a 15 euro.