Aperiteatro sul palcoscenico di via Fermi

Il Palcoscenico di Via Fermi a Pisa ospiterà lo spettacolo 'Luie Leila', scritto da Claudio Morici e Daniele Parisi, con Claudio Morici Performance & Reading srl. La durata è di 50 minuti. Il costo della serata sarà di 6 euro per l'aperitivo e 12 euro di offerta consigliata per l'attore.

Diego ama Leila, ma Leila non ci crede. Anche perché frequentano la terza elementare e a questa età l'amore è impossibile. Per tutti tranne che per Diego, che la corteggia a suon di note sul registro e piccoli, velleitari, atti di vandalismo.

Siamo negli anni '80 e si parla d'amore su bigliettini lanciati trai banchi e sulle scritte nei bagni. Passano gli anni e i due si incontrano nuovamente a liceo. Diego ama Leila, ma Leila ancora non ci crede.

Sta cercando 'l'amore vero' come scrive sul suo blog. Siamo negli anni Novanta, si flirta via sms, via email e poi nelle pericolosissime chat. Passa ancora del tempo, i due vanno all'università (dove scoprono Facebook), entrano nel mondo del lavoro (e degli youtubers) e diventano adulti con Whatsapp.

Attraverso tradimenti 2.0, litigi multitasking e riappacificazioni da 300 'mi piace', Diego e Leila si corteggeranno per tutta la vita in una grande storia d'amore dell'era globale. Dove migliorano gli strumenti di comunicazione, maturano gli esseri umani, ma nulla sembra aiutare per quanto riguarda i sentimenti.