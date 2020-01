'Aperitivo del cigno' di Legambiente

Per il quinto anno consecutivo Legambiente Pisa invita soci e amici vecchi e nuovi all’Aperitivo del Cigno, una serata conviviale per incontrarsi, conoscere l’associazione, avviare le attività per il nuovo anno. L’appuntamento è per giovedì 23 gennaio dalle ore 19 sino a sera. Il Teatro Rossi Aperto in via del Collegio Ricci (piazza Carrara) ospiterà nella sua sala tutti i presenti: sarà possibile inoltre ascoltare la musica del gruppo Roda de Samba Encontro, gustare buon cibo, partecipare all’'ecopesca' e altri giochi.

"Legambiente Pisa - scrive l'associazione - rinnova nel 2020 l’impegno su molti fronti locali che riguardano la vita di tutti gli abitanti del nostro territorio. Altrettanto forte è l’impegno sui temi globali imposti dalle emergenze ambientali, cambiamento climatico, la legalità, la pace e molti altri. Sono temi e urgenze che riguardano ogni uomo e ogni donna del pianeta, ma che sono spesso trascurati da chi ha i potere di decidere il futuro comune. L’Aperitivo del Cigno è non solo un’occasione per stare bene in compagnia, ma anche per conoscere e confrontare idee e proposte: c’è bisogno della consapevolezza e della partecipazione di tutti".

All'Aperitivo del Cigno è collegato il concorso fotografico 'Naturalmente dirompenti', il tema di quest'anno è 'la città che vorrei'. Numerosi amatori con grande passione, capacità e creatività hanno proposto e loro foto; le dieci più belle scelte da una giuria tecnica saranno esposte nel Teatro Rossi . I partecipanti alla serata potranno vederle in mostra e votare per assegnare simpatici premi 'ecologici'.