'Aperitivo del cigno' al Teator Rossi Aperto

Torna per il quarto anno di seguito l’evento promosso da Legambiente Pisa de 'L’Aperitivo del Cigno'. Per l’occasione potremo passare una serata in compagnia con la buona musica del duo 'Erika Boschi duo', buon cibo e giochi divertenti come l’ecopesca, nella meravigliosa cornice del Teatro Rossi Aperto.

Per l’occasione saranno esposte le foto selezionate dal concorso fotografico “Il clima cambia. E noi?”, chiuso lo scorso 13 gennaio. Durante la serata sarà possibile votare tra le dieci foto finaliste le tre vincitrici: in palio vari premi e per il primo classificato una bicicletta “rigenerata”.

L'incontro è venerdì 18 gennaio dalle 19 al Teatro Rossi Aperto.

Programma

- 19:00: Apericena con ricco buffet (offerto per chi si tessera sostenendo l'associazione, per maggiori info http://www.legambientepisa.it/dove-siamo/vieni-anche-tu-sostienici/)

- 19:00-21:30: Votazioni per il concorso "Il clima cambia. E noi?"

- 21:30: Premiazioni dei primi tre classificati al concorso

- 22:00: Musica dal vivo con 'Erika Boschi duo' - musica pop brasiliana