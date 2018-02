Aperitivo Fantasy a presentazione di libri

Sarà una serata all’insegna del fantastico, e delle creature che popolano la nostra bella penisola, quella organizzata dall’associazione culturale Nati per scrivere presso il Circolo Arci di Putignano il venerdì 23 febbraio. Durante l’Aperitivo Fantasy verranno presentati due romanzi fantastici ambientati in Toscana, in un’atmosfera informale e volta a valorizzare gli scrittori locali.

Alessio Del Debbio presenterà il romanzo 'Ulfhednar War – La guerra dei lupi' (Edizioni Il Ciliegio, 2017), un fantasy contemporaneo con lupi e stregoni, ispirato alla mitologia nordica e ambientato tra la Versilia, la Lucchesia e la Garfagnana. Simone Falorni invece propone il nuovissimo 'Cronache dalle tenebre' (Lilit Books, 2017), le avventure di una coppia di vampiri fiorentini nell’Italia di fine Ottocento e primo Novecento.

L’Aperitivo Fantasy si svolgerà venerdì 23 febbraio, dalle ore 19.30, presso il Circolo Arci di Putignano, e sarà condotto dalla scrittrice Romina Bramanti.