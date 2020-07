Aperivigna in fattoria

Vuoi trascorrere un paio di ore in tranquillità immerso nel verde sorseggiando vino? All’ora del tramonto ti aspettiamo nel dehors della nostra cantina.

L’aperivigna sarà una degustazione informale in cui potrai scegliere se bere 4 o 2 dei nostri vini naturali biologici, accompagnati da bruschette, e goderti la serata tra alberi da frutto, viti e fiori guardando il tramonto che accende di luce arancione i Monti Pisani.



APERIVIGNA

MARTEDì - GIOVEDì apertura cantina dalle 19.00 alle 21.00

Degustazione 4 vini e bruschette 15 euro.

Degustazione 2 vini e bruschette 10 euro.

Prenotazione obbligatoria al 3470674838 (wapp) - sms o tramite mail a info@fattoriasanvito.it



Le degustazioni si svolgono completamente all'aperto e con tavoli distanziati. (Fino ad esaurimento posti disponibili).



Dato il numero limitato dei posti chiediamo la vostra collaborazione nel prenotare con anticipo.

(Per gruppi di almeno 6 persone è possibile concordare orari e giorni personalizzati).

In caso di maltempo l'evento non sarà effettuato.





L'evento sarà svolto in sicurezza seguendo tutte le norme anti Covid di distanziamento e sanificazione.

Chiediamo ai gentili ospiti di venire muniti di mascherina e di rispettare il distanziamento.

Non si accetteranno persone con sintomi influenzali.