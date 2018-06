Luminara: Museo della Grafica aperto fino a mezzanotte

Sabato 16 giugno, per la Luminara di San Ranieri, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi rimarrà aperto con orario continuato fino a mezzanotte, dalle ore 9 alle 24.

Un’occasione da non perdere per visitare la mostra 'Robert Doisneau. Pescatore d’immagini' prima della sua chiusura, nella splendida cornice di Palazzo Lanfranchi e dei lungarni cittadini illuminati da più di centomila lumini che vengono posti su telai in legno disegnando le forme architettoniche di chiese, palazzi e torri. Per la stessa occasione e con lo stesso biglietto di ingresso saranno visitabili anche le mostre 'Navigare tra segni. Sardegna e Toscana nell’incisione tra XX e XXI secolo' e 'Dantesca. Motivi e suggestioni nella grafica contemporanea'.

Biglietti: int ero 9.00 euro, ridotto 7.00 euro, gratuito per studenti dell’Università di Pisa, under 14, insegnanti, giornalisti, disabili e loro accompagnatori, guide turistiche, possessori di Edumuseicard.

Si ricorda che, in occasione della Luminara, anche la mostra 'Addio mia bella addio. L’Università di Pisa e la memoria di Curtatone e Montanara' in corso presso il compleso delle Benedettine, sarà aperta a ingresso gratuito dalle 16 alle 22. L’esposizione, organizzata in occasione delle celebrazioni per il 170° anniversario della battaglia risorgimentale di Curtatone e Montanara, riporta in vita i momenti concitati dello scontro e ripercorre le tappe fondamentali della nascita di un mito attraverso cimeli, documenti, foto, video e un plastico della battaglia.

La mostra rimarrà aperta a ingresso gratuito fino al 30 giugno con il seguente orario: da lunedì a venerdì 15-19, sabato 9-12.