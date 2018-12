Mura di Pisa: aperte tutti i giorni durante le feste natalizie

Dalle Mura agli Arsenali Repubblicani: sconti incrociati per chi vuole scoprire Pisa dall'alto del camminamento in quota delle Antiche Mura e poi decide di visitare la mostra-spettacolo dedicata a Bosch, Brueghel e Arcimboldo, un racconto che permette di immergersi a 360 gradi nelle magiche e sognanti atmosfere delle opere dei tre grandi artisti. Grazie alla convenzione con Arthemisia, presentando il biglietto delle Mura alla biglietteria della mostra si riceverà uno sconto di € 2 sul biglietto di ingresso (intero € 13). Presentando invece il biglietto della mostra alla biglietteria delle Mura si otterrà uno sconto di € 1 (biglietto intero € 3). Eventuali altri sconti non sono cumulabili nè per l'ingresso alla mostra nè per le Mura.

La convenzione si aggiunge a quella già attiva con Palazzo Blu, dove è in corso la mostra 'Da Magritte a Duchamp 1929: il grande surrealismo dal Centre Pompidou'.



Durante le festività natalizie le Mura di Pisa sono aperte tutti i giorni dalle 10 alle 15.30, con l'unica eccezione del 25 dicembre.



Continuano, infine, le offerte didattiche dedicate agli studenti di ogni ordine e grado, dall'infanzia alle superiori: laboratori e visite con proposte educative che spaziano dalla storia architettonica delle Mura allo studio delle vicende urbanistiche della città, dai laboratori artistici che sfruttano la suggestione della vista di Pisa dall'alto alla costruzione di una città fortificata, fino al pacchetto di alternanza scuola-lavoro 'Ti racconto le Mura'.



Informazioni sul sito www.muradipisa.it, prenotazioni allo 050 0987480.