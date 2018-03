Apertura del 'Negroni Club Pisa'

Il 22 marzo apre in Piazza Gambacorti il 'Negroni Club Pisa'.

Per l'occasione, dietro al bancone, oltre a Valerio, si esibiranno con i loro 'special twist', quattro bartender di fama nazionale ed internazionale: Domenico Dragone del Vecchio Magazzino Doganale; Ivan Geraci del Buco di Montemaggiore; Belsito Palermo, Marco 'Marchino' Macelloni del Franklin 33 di Lucca.

Dulcis in fundo Gregory Camillò del Bar Termini di Londra, al nono posto nella World top 50 Bar. In questa fantastica serata saranno distribuite le prime 100 tessere. Da non Perdere.

