Apertura del Pineto Parco Avventura

Il Pineto di Marina di Pisa dispone di sei percorsi di agilità sospesi tra gli alberi. Gli itinerari sono stati realizzati per entusiasmare bambini, ragazzi e adulti.

A seconda dell'età i visitatori possono accedere a percorsi con altezze da terra sino a 11 metri, trovando sempre nuovi stimoli - in sicurezza - per sfidare e migliorare i propri limiti. I percorsi per bambini al di sotto di otto anni di età sono ad un'altezza di 1,5 metri da terra.