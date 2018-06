Apertura straordinaria della Domus Mazziniana

In occasione delle celebrazioni per la nascita di Giuseppe Mazzini sarà possibile visitare gratuitamente le collezioni museali della Domus Mazziniana per tutta la giornata di venerdì 22 giugno.

Il pomeriggio, alle 17, è prevista una visita guidata, da parte del direttore della Domus Mazziniana prof. Pietro Finelli, della mostra 'Addio mia bella addio. L’Università di Pisa e la memoria di Curtatone e Montanara'.

A seguire, alle ore 18.30, visita guidata della Domus Mazziniana. E’ possibile effettuare anche solo una delle due visite.

Per info e prenotazioni: info@domusmazziniana.it; 05024174.