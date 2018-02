Apertura straordinaria della Domus Mazziniana

In occasione dell’anniversario della Repubblica Romana, proclamata il 9 febbraio 1849, la Domus Mazziniana effettuerà un’apertura straordinaria al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica 9, 10, 11 febbraio, con visite guidate al museo e alla biblioteca dell’Istituto e, in particolare la domenica mattina, con laboratori dedicati alle famiglie in collaborazione con l'Associazione 'CorreLaMente'.

L’apertura straordinaria sarà una vera e propria prova generale in vista dell’apertura dell’anno mazziniano che avverrà, come da tradizione, il prossimo 10 marzo, anniversario della morte di Giuseppe Mazzini avvenuta a Pisa nel 1872.

Sarà dunque un anno particolarmente denso di impegni per la Domus che, dopo un lungo periodo di commissariamento, è ritornata alla gestione ordinaria, con un nuovo Consiglio d’amministrazione presieduto dal rettore dell’Università, Paolo Mancarella. Il programma del 2018 si svilupperà, in stretta sinergia con l’Ateneo, lungo due assi portanti: le celebrazioni per il 70° anniversario della Costituzione e quelle per il 170° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara, a conferma del forte legame tra il Risorgimento e la Repubblica che è alla base della stessa mission della Domus Mazziniana.

Una particolare attenzione sarà dedicata, come nella tradizione della Domus, al mondo della scuola, con tre appuntamenti nei pomeriggi prossima settimana dedicati in maniera specifica ai docenti e alla presentazione dell’attività didattica della Domus Mazziniana.

Le visite guidate avverranno su prenotazione:

Venerdì 9 febbraio: ore 15.30-16;30

Sabato 10 e domenica 11: ore 9.30-11.30 e 15-16.30

Laboratori per famiglie: domenica 11, ore 11

Incontri per i docenti: lunedì 12, mercoledì 14 e venerdì 16, dalle ore 15 alle 16.30.

Per informazioni e prenotazioni: www.domusmazziniana.it, tel: 050-24174, mail: info@domusmazziniana.it

Per i docenti: didattica@domusmazziniana.it