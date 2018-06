Apertura straordinaria della mostra 'Addio mia bella addio'

Il 16 giugno ci sarà l'apertura della mostra 'Addio mia bella addio. L'Università di Pisa e la memoria di Curtatone e Montanara'npresso il Centro Congressi Le Benedettine di Pisa, dalle ore 16 alle ore 22.

Nella tarda primavera del 1848 studenti e professori dell'Ateneo pisano, riuniti nel Battaglione Universitario, partirono per il fronte lombardo per combattere gli Austriaci, in difesa dell'indipendenza dello Stato Italiano.

L'acme di quella eccezionale esperienza arrivò con la battaglia di Curtatone e Montanara, un combattimento 'sanguinoso, accanito, disperato', che consacrò alla storia il coraggio e il sacrificio di centinaia di volontari.

La mostra, attraverso cimeli, documenti, foto, video e un plastico della battaglia, riporta in vita i momenti concitati dello scontro e ripercorre le tappe fondamentali della nascita di un mito.