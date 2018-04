Apertura straordinaria della Riserva di Montefalcone

Quale miglior modo per immergersi nell’esplosione della primavera che un’escursione nella natura incontaminata? Domenica 15 aprile è in programma un evento assolutamente da non perdere: l’apertura straordinaria al pubblico della Riserva Naturale dello Stato di Montefalcone, 'Il cuore selvaggio delle Cerbaie', un’occasione eccezionale per tutti gli amanti della natura che prevede un viaggio nell’area di solito chiusa alle visite.

Dalle 9 alle 13 sarà possibile effettuare una visita nel cuore dell'area protetta più grande delle Cerbaie, proprio nel pieno dello sbocciare della nuova stagione, momento in cui la vegetazione si esprime rigogliosa e i colori si accendono regalando il massimo della loro bellezza.

La giornata escursionistica tra le campagne e i boschi del comprensorio è organizzata grazie alla collaborazione tra i comuni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce Sull'Arno e i Carabinieri Forestali Ufficio territoriale per la Biodiversità di Lucca, gestori della Riserva.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9 presso il Parco Robinson in Via delle Pinete con partenza prevista per le ore 9.15. Passando dal percorso fitness rinnovato di Via di Poggio Adorno, si giungerà all’ingresso della riserva da Casa Nacci, antico edificio settecentesco - dov’è presente uno dei punti di accoglienza - con visita all’alberoteca.

Grazie al supporto dei Carabinieri Forestali e delle guide naturalistiche del Consorzio Forestale delle Cerbaie, i partecipanti saranno guidati in uno dei luoghi più belli del territorio per la ricchezza di piante e vallini umidi e per i tanti 'tesori nascosti' che sarà possibile incontrare lungo il cammino (come l'antica ghiacciaia della Villa di Montefalcone).

La Riserva è inoltre Centro Cites di riferimento per tutta l'Italia centrale, ovvero il luogo di cura e stazionamento di tutta l'avifauna esotica e locale oggetto di sequestri e commercio illegale: gufi reali, condor delle Ande, aquile americane di mare dalla testa bianca (simbolo degli USA), barbagianni, pappagalli del Nicaragua. Sono queste alcune delle specie presenti nelle grandi voliere gestite dal Carabinieri Forestali a Montefalcone, che sarà possibile ammirare nel corso della visita di domenica 15 aprile.

All'ora di pranzo ci sarà un momento conviviale nell’area attrezzata all’interno della Riserva, a bordo del Lagombroso, per stare in compagnia ed allietare ancora di più l'escursione.

Dopo pranzo sarà garantito il trasporto al punto di partenza oppure scegliere di proseguire la visita fino alle ore 15.30/16. L’evento è a numero chiuso e prevede la prenotazione obbligatoria.

Prezzi: escursione+pranzo, adulti (20 euro), bambini dai 6 fino a 15 anni (8 euro), sotto i 6 anni gratis. Per info e prenotazioni; info@consorzioforestalecerbaie.it; 340-9847686.