Appuntamenti con il corpo all'Sms biblio

La dottoressa Raffo Nicoletta, membro della Siar, associazione di professionisti informati al lavoro di Wilhelm Reich, propone un ciclo di appuntamenti aventi per tema l’individuo e il rapporto con il suo tempo. Gli incontri saranno il 5 aprile, il 19 aprile e il 10 maggio.

Verrà presentata l’evoluzione delle idee di Reich dal loro esordio ai giorni nostri. Al centro dell’osservazione il modo in cui, le diverse dimensioni sociali, ambientali e culturali, prendono letteralmente 'corpo', negli individui e di come a loro volta questo processo influenzi la cultura in cui si realizza.

Verranno affrontati nell’ordine, temi come l’educazione, la genitorialità, la violenza di genere, il trauma, il modo in cui il malessere si fa strada e linguaggio attraverso il disagio del corpo nei problemi psicosomatici.

L’ultimo appuntamento riguarderà la condivisione di una prospettiva di intervento, per contrastare lo scivolamento verso una condizione di non consapevolezza, spesso veicolo di disagio, violenza e abuso. In questa occasione proporremo una breve esperienza corporea di lavoro sulla presenza, offrendola come proposta operativa di contrasto al disagio.

Gli incontri sono rivolti a tutti, studenti, insegnanti, educatori, psicologi, addetti ai lavori e non, presso la Biblioteca Comunale di Pisa dalle 17 alle 19 nelle date di seguito indicate. Sarà presente la dottoressa Maria Luisa Grosso, socia storica della Siar.

Gallery