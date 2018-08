Fede, cucina, comicità e sport sul palco di Eliopoli

Quattro serate al Calambrone per parlare di fede, cucina, comicità e tv e di sport. E' la proposta estiva del quotidiano La Nazione per il cartellone di Eliopoli Summer presentata in una conferenza stampa all'Osteria del Mare dal responsabile della redazione pisana de La Nazione, Guglielmo Vezzosi, dal giornalista Enrico Salvadori, che sarà il conduttore, insieme ad alcuni dei protagonisti in cartellone: Franco Milli dell'Accademia Italiana della Cucina, Luca e Nicola Micheletti della Locanda Sant'Agata di San Giuliano Terme e Simone Vanni, istruttore dell'Us Pisascherma e ct della Nazionale Italiana Paralimpica.



Il primo appuntamento è in programma lunedì sera alle 21.30: ospite Paolo Brosio per una riflessione sulla fede e su Medjugorie. Brosio, che ha mosso i primi passi da giornalista proprio nella redazione pisana de La Nazione, presenterà il suo ultimo lavoro editoriale, un libro 'Il Papa e Medjugorie' (edizioni Piemme Mondadori) in cui torna a fare il cronista.



Il 22 agosto, alle 21.30, Franco Milli con il giornalista Paolo Pellegrini illustreranno al pubblico l'evoluzione della cucina al tempo di oggi con uno show cooking preparato da Luca e Nicola Micheletti.



Il 27 agosto il palco di Eliopoli sarà animato dai comici di 'Aria Fresca' Gaetano Gennai, Graziano Salvadori e Katia Beni che racconteranno, 25 anni dopo, l'epopea di una delle trasmissioni cult della televisione italiana e renderanno omaggio a Niki Giustini.



Infine, la sport con la scherma, autentica eccellenza pisana, che porterà sul palco di Eliopoli, intervistato dal giornalista Gabriele Masiero, Simone Vanni, con la sua esperienza di sportivo di successo e oggi di selezionatore di campioni come Bebe Vio e Matteo Detti insieme ai giovanissimi talenti del Pisascherma.



"Abbiamo realizzato - hanno spiegato Vezzosi e Salvadori - un mini calendario di eventi che possa avere accontentare diversi palati, presentando il mondo della cucina, dello spettacolo e anche dello sport”. "Non vediamo l'ora di vedere queste quattro serate - hanno aggiunto Massimo Marini e Marco Bonciolini di Eliopoli - che sono ben organizzate e molto interessanti, con una scelta variegata davvero lodevole. E' un modo per riunire le famiglie avendo come obiettivo quello di parlare al pubblico più ampio possibile".