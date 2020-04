Dalla musica all'arte, proseguono gli appuntamenti on line di Palazzo Blu

Ecco gli appuntamenti on line della settimana per stare in compagnia di Palazzo Blu.

Domenica 3 maggio alle ore 11 torna la musica jazz in diretta dal sito e sulle pagine Facebook di Palazzo Blu e di Pisa Jazz. Un appuntamento molto atteso con la lezione – concerto sulla storia del jazz, con Francesco Martinelli e i suoi musicisti, ospiti in diretta.

Sempre domenica 3 maggio, alle 17 arriva l’ora di ‘Musica Blu’, la rassegna di musica da camera, a cura di Vincenzo Maxia. Stavolta al pianista Giuseppe Bruno si unirà la sassofonista Valentina Renesto per presentare la Sonata op. 120 di Brahms (originale per clarinetto o viola) nella versione, curata da Bruno, per sax soprano e pianoforte.

Torna l’appuntamento anche con ‘Il sabato dei piccoli blu’, i divertenti video tutorial per far giocare i bambini a casa, con pochi e semplici passaggi creativi. Dopo Artemisia Gentileschi e Andy Warhol – i tutorial sono sempre disponibili nel sito di Palazzo Blu, oltre che su Facebook e nella pagina You Tube – sabato 2 maggio andiamo alla scoperta del colore blu.

Lo storico Stefano Renzoni cura uno speciale su Isabella Roncioni, nobildonna pisana di cui Palazzo Blu conserva alcuni ritratti. I disegni di Roberto Innocenti e la storia della famiglia Giuli, che ha segnato le vicende di Palazzo Blu, sono gli altri approfondimenti della settimana. Lo spazio di ‘Diario di un decennio’ è dedicato a Picasso.

Tutti i contenuti sono su palazzoblu.it e sui social : Facebook, Instagram, Twitter, You Tube.