Notti d'Estate a Palaia: tanti appuntamenti per uscire dalla crisi

Un cartellone di eventi culturali, teatrali e musicali che possano svolgersi nel pieno rispetto delle norme anti-contagio: ecco l’obiettivo quest’anno di 'Notti d’Estate 2020', rassegna che tradizionalmente anima le serate estive dei borghi del territorio palaiese, con la partecipazione dei cittadini locali e dei turisti.

Si parte sabato 18 Luglio a Montefoscoli con “Le Notti dell’Archeologia” al Museo della Civiltà Contadina, per una serata all’insegna di antiche storie della tradizione rurale sotto il cielo stellato. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Museo di Montefoscoli e si svolgerà alle 21:00.

Domenica 19 Luglio protagonista alla Nuova Primavera di Forcoli è il teatro popolare, seppur in forma rivisitata, con la commedia brillante tratta dal celebre film “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese. “Volersi bene…a distanza”, questo il titolo dello spettacolo a scopo benefico in favore delle Scuole Primarie del Comune, è a cura del Gruppo Teatrale “La Tartaruga” di Forcoli.

In una veste del tutto nuova e con un titolo che sorprende, domenica 26 Luglio a Montefoscoli un’anteprima insolita con “Festa Contadina 2021” a cura del Comitato di Promozione Culturale. “Abbiamo deciso di dare all’evento un titolo particolare, che catturasse l’attenzione perché, anche se quest’anno la Festa della Civiltà Contadina non avrà luogo come avremmo voluto, il Comitato di Montefoscoli non si è perso d’animo e ha pensato a organizzare comunque una serata dove rinnovare la voglia di stare insieme, tra chiacchere, risate, musica e l’immancabile buon cibo”, così Sheila Giglione, presidente del Comitato. L’intrattenimento musicale della festa montefoscolese sarà a cura dei “Riego con una scaletta d’autore. È gradita la prenotazione.

Due per ora gli appuntamenti ad Agosto: lunedì 3 con la tradizionale “Fiera di Palaia” a cura della Pubblica Assistenza locale, in Piazza del Mercato e “Artempio - il Festival delle Arti Vaghe” che si svolgerà a fine mese nella splendida cornice del Tempio di Minerva Medica a Montefoscoli, a cura dell’Associazione culturale Sintesi.

“Tutti gli eventi in programma saranno svolti in osservanza delle normative anti-contagio e in totale sicurezza. Si raccomanda sempre di prenotare e di contattare le associazioni organizzatrici per avere maggiori chiarimenti in merito alle linee guida. L’amministrazione ringrazia di cuore tutti i soggetti associativi che stanno lavorando alle iniziative in programma, dando un contributo concreto alla nostra comunità”, dichiara Marica Guerrini, assessore alla Cultura, al Sociale e Pari Opportunità.

“Si tratta di una rassegna con eventi in continuo aggiornamento - spiega il sindaco di Palaia Marco Gherardini - quest'anno, nonostante la particolare situazione in cui ci troviamo, la nostra volontà è quella di continuare a promuovere tutte le iniziative che verranno organizzate dando un segnale importante di ripartenza non solo per le attività commerciali e le associazioni di volontariato, ma anche a per quelle legate all'intrattenimento, settore cruciale e di raccordo tra cultura e turismo. Dallo scorso martedì 7 luglio sono inoltre tornati i tour guidati gratuiti di 'Camminando per Palaia' a cura del nostro Ufficio Turistico, in italiano ed inglese, alla scoperta delle bellezze del borgo palaiese. Riprese anche le celebrazini dei matrimoni, nelle molte location disponibili sul territorio. Guardiamo insomma avanti, cercando di recuperare terreno, per ripartire più forti di prima”.