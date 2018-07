Arci in Festa a Villamagna

Due weekend, dal 27 al 29 luglio e dal 2 al 5 agosto, nella frazione del Comune di Volterra, Villamagna, si terrà Arci in Fest, appuntamento atteso per gustare le specialità toscane, vegane e vegetariane, in un clima di allegria.

Gli stand gastronomici apriranno ognisera dalle ore 20 e ad accompagnarli ci saranno anche il bar, la pinacoteca e la birreria.

Serate di puro divertimento con concerti live, dj set e diverse altre iniziative come la finale di biliardino umano del 27 luglio,.

Arci in Festa è un’iniziativa organizzata dal Circolo Arci Villamagna e dai tanti volontari che prenderanno parte a questa festa paesana.