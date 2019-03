'Arlecchino e i suoi segreti': seminario sulla commedia

Sabato 30 e domenica 31 marzo il centro studio per attori e comici Teatro del Ghigno in collaborazione col Teatro Nuovo propongono una due giorni dedicata alla commedia dell'arte col maestro Enrico Bonavera: il seminario sulla commedia dell'arte “Arlecchino e i suoi segreti”. Un secondo evento, dopo il fortunato successo del seminario più spettacolo con l'attore Ugo Dighero, che vede consolidare la collaborazione tra l'attrice Paola Maccario del Teatro del Ghigno e Carlo Scorrano direttore artistico del Teatro Nuovo, attenti entrambi sia al percorso formativo attoriale che alla spettacolarizzazione.

Il corso è aperto a tutti sia amatori che professionisti che vogliano approfondire i segreti e le tecniche della Commedia dell’Arte, fondamentale per la nascita e l’evoluzione del teatro professionistico in Europa e per lo sviluppo dell’arte drammaturgica di grandi autori quali Shakespeare, Moliere,Goldoni.

Essa, con il suo lavoro sui Tipi, sull’ espressività del corpo, sulla maschera e sulla microdrammaturgia, è una sensazionale occasione di formazione dell’ attore. Lo educa infatti a coniugare realismo e artificio, il gesto ‘naturale’ con il linguaggio espressivo della maschera, a trasformare il gioco creativo in comprensione e divertimento per il pubblico.

Introduzione: funzionalità della stilizzazione in relazione con il repertorio, il pubblico, le maschere. Studio del realismo stilizzato attraverso la composizione di brevi scene individuali e a coppie.

Presentazione e studio dei personaggi tradizionali. I Padroni : Dottore, Pantalone, Capitano. I Servitori : Primo e Secondo Zanni, Brighella, Pulcinella, Arlecchino, la Servetta. Gli Innamorati. Mondo comportamentale, psicologia, relazioni sociali, postura, andatura, gestualità, repertorio.

Lettura del volto/maschera. Indagine personale e scoperta. Dalla ‘visione’ alla pragmatica. Tecniche di base : il ‘riporto’, lo shock. Maschera e luce. Maschera e ritmo.

Leggi di base di una improvvisazione. Esercizi sul ‘metalinguaggio’. L’ improvvisazione di ‘ruolo’. La Commedia in ‘tre minuti’. Il Canovaccio : scene.

