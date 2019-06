'Arno, compagno di vita', mostra fotografica multimediale al Museo della Grafica

Ospitata dal Museo della Grafica e realizzata nella cornice dell’Anno Europeo dei Beni Culturali, “ARNO, COMPAGNO DI VITA” è una mostra fotografica multimediale che festeggia il fiume Arno e racconta storie del fiume e di Pisa attraverso foto, cimeli e tecnologie digitali interattive. La mostra, organizzata dall’associazione internazionale PHOTOCONSORTIUM per il patrimonio fotografico, è finanziata dalla Commissione Europea e costituisce la tappa italiana di WeAre#EuropeForCulture, un progetto che comprende un ampio programma di eventi culturali partecipativi organizzati in tutta Europa durante il 2019.

Per realizzare “ARNO, COMPAGNO DI VITA” sono stati coinvolti tanti cittadini pisani e alcuni collezionisti, che hanno messo a disposizione ricordi da sempre conservati in famiglia, fotografie storiche e vecchie cartoline, e che si sono incontrati il 31 maggio in un vivace laboratorio creativo.

Dalla citazione di Leopardi ai Gatti Mézzi, dalla pesca a mazzacchera ai canottieri, dalle feste tradizionali sui Lungarni ai ricordi drammatici di piene e alluvioni, “ARNO, COMPAGNO DI VITA” mette in luce come il fiume sia una parte integrante non soltanto del panorama di Pisa ma soprattutto della cultura pisana di ieri e di oggi. Chi vive a Pisa da sempre si riconoscerà nelle storie e nelle immagini di questa mostra, e chi a Pisa è di passaggio per turismo, per lavoro o per studio potrà scoprire che l’Arno, nonostante giunga da Firenze, è un pisano vero.

“ARNO, COMPAGNO DI VITA” comprende una selezione di stampe fotografiche, un’installazione fotografica digitale interattiva, carrellate di foto d’epoca e alcuni oggetti simbolo. La mostra sarà inaugurata venerdì 28 giugno alle ore 18, con la partecipazione di ospiti internazionali.

Seguirà un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

La mostra resterà al Museo della Grafica fino al 21 luglio.

