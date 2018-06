Torna in Piazza dei Cavalieri l’appuntamento con 'Arte e Scienza si incontrano in Piazza', il ciclo di conferenza aperte a tutto il pubblico che la Scuola Normale organizza i giovedì sera, a partire dalle ore 21. Giovedì 7 giugno il tema è una 'Breve storia dell’intelligenza', e partecipano la neurobiologa Nicoletta Berardi, il filosofo Remo Bodei, il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e letture a cura dell’attrice Francesca Censi.

La rassegna 'Arte e Scienza si incontrano in Piazza' è alla seconda edizione ed è pensata per offrire liberamente a tutti i cittadini l’opportunità di un approfondimento culturale con alcune personalità esperte degli argomenti trattati. Il format non prevede tecnicismi e specialismi e l’idea è quella di mostrare come discipline apparentemente lontane abbiano inaspettati punti in comune.