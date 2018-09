Arteinfestival a Buti

Arti e spettacoli, creatività e rievocazioni, esibizioni di danza e occasione per far rivivere i mestieri di una volta: questo e molto altro animerà Buti per l’appuntamento con ArtinFestival, evento organizzato questo venerdì dalle 17 alle 23 al parco Danielli.

L’iniziativa del Comune di Buti, della Cooperativa sociale Agape con Società della Salute Valdera e Acli, vedrà tanti spazi animati da performance e iniziative. A cominciare da 'Officina I Maggi', evento socio-culturale dedicato all’arte come terapia, come relazione, come emozione. Saranno infatti gli ospiti della Rsa 'I Maggi', con i bimbi dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia Gian Burrasca di Buti, i primi ad esibirsi in una 'Lezione spettacolo di musicoterapia'.

ArtinFestival avrà poi momenti dedicati a tutte le età: uno spettacolo di arie liriche con Marta e Francesca. Sarà poi la volta degli alunni della scuola di danza e musica dell’associazione Rapsodia, e del teatro con la Compagnia della Malablatta che condurrà un match di improvvisazione teatrale. Intanto, nella chiesa di piazza Martiri della Libertà, si potrà ascoltare Dimitri Grechi Espinosa, sassofonista di fama mondiale con il suo album 'Oreb' in un concerto di musica Sacra. Ancora musica con l’esibizione blues di Mimmo Mollica e Giacomo Vespignani. Immancabile la Corale di Santa Cecilia di Buti, per proseguire a ritmo del blues-country del trio Over the moon di Luca Miceli, del sound blues di Andrea Marra e del pop del trio acustico 'L’imprevisto'.