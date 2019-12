L’associazione culturale Officine Garibaldi festeggia questo Natale organizzando per domenica 22 dicembre, l’iniziativa 'Artisti Pisani insieme per la Lilt'. Un evento di sensibilizzazione e beneficenza patrocinata dal Comune di Pisa, i cui proventi saranno interamente destinati alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Pisa.

L’iniziativa di beneficenza prenderà il via alle 20 con un apericena offerto e curato da Fooding Catering. A seguire, dalle 21, si esibiranno sul palco delle Officine Garibaldi numerosi artisti, in nome della ricerca e della solidarietà, con il comune obiettivo della prevenzione e della cura delle malattie oncologiche. In particolare il ricavato della serata sarà dedicato al potenziamento della Campagna del Nastro Rosa del 2020 e sarà devoluto per incrementare il numero delle visite gratuite di prevenzione dei tumori della mammella

Il contributo di ingresso allo spettacolo con apericena è di 15 euro. Le Officine Garibaldi invitano la cittadinanza a partecipare numerosa. Per info e prenotazioni: ufficio.stampa@ officinegaribaldi.it - 050.8068970.

"La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è un ente pubblico Onlus su base associativa che opera, senza fini di lucro, su tutto il territorio nazionale e il suo compito istituzionale primario è la prevenzione oncologica - spiega il presidente della Lilt Sezione Provinciale di Pisa Maria Grazia Fabrini - su questa linea la Sezione Provinciale di Pisa ormai da anni, organizza campagne di prevenzione senologica (Nastro Rosa), e di prevenzione per il melanoma cutaneo, i tumori della prostata e del colon retto. Inoltre cerca di diffondere fra i giovani i corretti stili di vita attraverso progetti di collaborazione con le scuole del nostro territorio".

Una serata realizzata grazie al contributo del Comune di Pisa e sostenuta dall’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani: "Un’iniziativa molto importante per il nostro territorio. Un’occasione che riunisce su un unico palco molti artisti pisani, che daranno vita ad un importante spettacolo di beneficenza destinato alla cittadinanza. Un evento di grande valore che sostengo con grande entusiasmo certo di una grande partecipazione sia per la qualità dello spettacolo che per il significato della serata"