'Asinotrekking in Valgraziosa lungo la via dei monasteri'

In compagnia dei nostri amici asinelli, effettueremo questo percorso a "passo d'asino" che ci porterà a scoprire la Valgraziosa, così detta per la sua felice posizione geografica e conosciuta fino al secolo scorso per gli oltre cento mulini ad acqua localizzati lungo la strada, che sale al Monte Serra. Partendo dall'Agriturismo "Al Palazzaccio" ci dirigiamo, passeggiato per i vicoli e le strade del paese, verso l'Eremo di San Bernardo con la sua bellissima chiesa in stile romanico.

Percorreremo un tratto della Via dei Monasteri tra piccole chiesette dimenticate fino ad inoltrarci nel bosco godendo di splendidi panorami sulla vallata, la Torretta di Caprona ed il mare con le sue isole.

Approfitteremo di una breve sosta alla Chiesa di San Bernardo, sorta in uno dei più antichi eremi del Monte Pisano, per offrirvi uno snack a base di pane e olio dopodiché continueremo il nostro cammino per rientrare all'Agriturismo "Al Palazzaccio" dell’Azienda Agricola Cristiana Ruschi produttrice di Olio Extra Vergine di Oliva dal 1700.

Possibilità di pranzare in agriturismo con menù vegetariano a 25€ che comprende 1/4 di vino o l’acqua minerale. Tutto cucinato con olio EVO Bio e prodotti locali.



Menu' vegetariano

Antipasto di crostini vegetariani

Elichette al pesto di limone

Sformato di uova alle due ricotte e pecorino con insalata

Panna cotta in salsa di arance

Info

Prenotazione almeno 3 giorni prima al 3383129540.

Massimo 12 posti. In caso di allergie alimentari chiedere preventivamente alla direzione.

Categoria: Escursioni someggiate

Durata totale: 3 ore

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (medio-facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Ascesa totale: 250 m.

Tempo di percorrenza: 2 ore (di cammino escluse le soste) Partecipanti: min 6 max 25

Quota: 12,00 € adulti - 6,00 € bambini e ragazzi fino a 16 anni (comprendente accompagnamento con Guida GAE)