'Asinotrekking in Valgraziosa tra antiche vie e oliveti'

In compagnia dei nostri amici asinelli, effettueremo questo percorso a “passo d’asino” che ci porterà a scoprire la Valgraziosa, così detta per la sua felice posizione geografica e conosciuta fino al secolo scorso per gli oltre cento mulini ad acqua localizzati lungo la strada, che sale al Monte Serra. Partendo dalla Pieve dei Santi Ermolao e Giovanni (XI sec.) si prosegue per vecchie mulattiere fino a raggiungere la Loc. “Par di Rota” dalla quale si può osservare uno splendido panorama sulla vallata, il Monte Verruca con alle sue pendici la Certosa e la torre di Caprona.

Approfitteremo di una breve sosta alla Cappellina di Bocio delle Sedie, per offrirvi uno snack a base di pane e olio dopodiché continueremo il nostro cammino attraverso antichi oliveti impiantati tra caratteristici muretti a secco fino a raggiungere più a valle, l’Agriturismo “Al Palazzaccio” dell’Azienda Agricola Cristiana Ruschi produttrice di Olio Extra Vergine di Oliva dal 1700.Possibilità di pranzare in agriturismo con menù "Mucco Pisano" a 25€ che comprende 1/4 di vino o l’acqua minerale. Tutto cucinato con olio EVO Bio e prodotti locali.

Prenotazione almeno 3 giorni prima al 3383129540. Massimo 12 posti. In caso di allergie alimentari chiedere preventivamente alla direzione.

Info

Categoria: Escursioni someggiate

Durata totale: 3 ore

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (medio-facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Ascesa totale: 150 m.

Tempo di percorrenza: 2 ore (di cammino escluse le soste)

Partecipanti: min 6 max 25

Quota: 12,00 € adulti – 6,00 € bambini e ragazzi fino a 16 anni (comprendente accompagnamento con Guida GAE)