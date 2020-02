L'Associazione Fanny Mendelssohn è lieta di presentarvi per l'evento di apertura della rassegna di concerti di "Aspettando il Festival", con il contributo del Comune di San Giuliano Terme.

Asolo Chamber Orchestra (Italia)

Solisti:

Maurizio Moretta - Pianoforte

Glauco Bertagnin - Violino

Francesco Ferrarini - Violoncello

Valter Favero - Direttore

Il programma della serata:

W. A. Mozart (1756 - 1791)

Concerto per pianoforte

No. 21 in Do Magg. K 467

I. Allegro maestoso

II. Andante

III. Allegro vivace assai

L. Boccherini (1743-1805)

Concerto n. 7 in Sol Maggiore

per violoncello e orchestra, G 480

I. Allegro

II. Adagio

III. Allegro

L. Van Beethoven (1770-1827)

Romanza in Fa Magg. No. 2 Op. 50

G. T. Holst (1874 – 1934)

St. Paul’s Suite for String Orchestra

Op. 29, No. 2

I. Jig: Vivace

II. Ostinato: Presto

III. Intermezzo: Andante con moto

IV. Finale: Allegro

Si consiglia la prenotazione visto il numero limitato dei posti. Per informazioni e prenotazioni: tel. 347 6371189 - 347 850962; associazionefanny@gmail.com. www.fannymendelssohn.eu; https://www.facebook.com/AssociazioneFannyMendelssohn.

