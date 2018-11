'Aspettando il Natale' a Calcinaia

Babbo Natale in tour prenatalizio farà tappa con tanto di renne e panza a Calcinaia domenica 2 Dicembre, quando per le vie del paese prenderà vita la magica festa organizzata e allestita dal Centro Commerciale Naturale di Calcinaia che, in un unico pomeriggio, ha deciso di condensare tutto lo spirito natalizio che si comincia a respirare con l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno.

Così il centro del paese sarà invaso di mercatini di arti e mestieri, stand gastronomici, esibizioni, presepi, laboratori, ghiotte occasioni di shopping e nientepopodimeno che la casetta di Babbo Natale. Tantissime anche le iniziative per grandi e piccini.

La manifestazione prenderà il via fin nel primo pomeriggio. A partire dalle ore 15 prenderanno vita i laboratori creativi in cui bambini e bambine guidati dagli Elfidi Babbo Natale potranno dar vita ad addobbi natalizi e decorazioni di ogni tipo. Contemporaneamente via alle esibizioni d’arte e di ballo della scuola di danza 'La vie en rose'. Alle 15.30 cominceranno anche gli spettacoli di danza teatrale in Piazza Umberto I e, a seguire, intrattenimento per tutti i bambini presenti con percorso ludico-motori e il trampolino elastico. Nel frattempo alcuni noti personaggi Disney scorrazzeranno liberi per le vie del centro pronti a fare foto con i loro piccoli fan che potranno anche approfittare degli speciali Truccabimbi ed anche ricevere dalle mani di strabilianti personaggi anche piccole meraviglie realizzate con i palloncini.

Sempre dalle ore 15 fino a sera saranno attivi anche gli stand gastronomici, che sforneranno pasta fritta, bomboloni e valdostane senza dimenticare cioccolata calda e vin brulè. A far da cornice a questa stupenda festa saranno distese di banchetti con prodotti artigianali, un suggestivo 'Presepe in cammino' nell’area della Fornace Coccapani, due zampognari che inonderanno di note le strade con l’inconfondibile suono dei loro strumenti e la presenza di Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine dei più piccoli. Chi vorrà, potrà inoltre tentare la fortuna con il gioco 'Pesca e Vinci'.

E sempre in tema 'buona sorte', saranno anche estratte a sorte 3 letterine destinate a Babbo Natale che riceveranno bellissimi premi natalizi. L’ingresso alla festa 'Aspettando il Natale' è libero.

Misure al traffico

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza ad hoc con alcuni provvedimenti relativi al traffico. Fino alle ore 21 di Domenica 2 Dicembre sarà infatti istituito il divieto di sosta con rimozione coattiva in piazza Umberto I, via V. Emanuele fino all’intersezione con piazza Indipendenza, via Vittorio Veneto e via Saffi, nel tratto compreso tra via Ricasoli e via V. Emanuele. Nelle suddette vie sarà istituito anche il divieto di transito, che verrà attivato anche in via V. Veneto, dall’intersezione con via N. Iotti, ad eccezione dei residenti di via V. Veneto. Per effetto di questa limitazione, i veicoli provenienti da Pisa con direzione Oltrarno, verranno deviati in via Fratelli Rosselli e, percorrendo via Circonvallazione, dalla rotatoria di Montecchio, rientreranno in via Matteotti, in direzione Pontedera. Sarà infine istituito il doppio senso di circolazione in via Lungarno Roma.