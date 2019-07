'Aspettando la battaglia' a Cascina

Anche quest’anno la città di Cascina sarà teatro, nei giorni 5 - 6 - 7 luglio 2019, della 16esima edizione della rievocazione storica 'Aspettando La Battaglia', organizzata dal Comitato Cascina A.D. 1364, con la collaborazione ed il contributo dell’amministrazione comunale cascinese e il patrocinio della Regione Toscana. La manifestazione, inserita all’interno dell’elenco delle rievocazioni storiche riconosciute dalla Regione Toscana, riporta per tre giorni il medioevo a Cascina. Il corso sarà animato da mercati, artisti, spettacoli, figuranti e rievocatori da tutta Italia ed Europa: giullari e menestrelli, danze medievali e danza del ventre, spettacoli col fuoco, il torneo di tiro con l’arco, l’esibizione degli sbandieratori di Lucca e Firenze e la presenza dei banchi didattici e artigiani che con la loro accuratezza storica faranno immergere tutto il centro in un’atmosfera di fine Trecento.

Una delle novità di questa edizione sarà il cambio di scenario per il torneo di combattimento medievale ad impatto pieno, che quest’anno si svolgerà in piazza della Chiesa. Tra le novità si aggiunge anche l’ampliamento dell’area della manifestazione che porterà i visitatori a percorrere via Mentana e visitare la torre Vito Pizzo e la torre dell’orologio, allestite con scenografie medievali e una mostra fotografica su 'Aspettando la battaglia', a cura di Tatiana Di Sacco e Rolando Mannucci.



Tra le nuove attrazioni di questa edizione: presso i giardini pubblici di fronte all’anagrafe il pubblico troverà l’accampamento militare, visitabile e corredato da un’esposizione di rapaci; sul corso verrà allestito, in collaborazione con la cooperativa sociale Agape, un orto officinale didattico.



Anche quest’anno, visto il successo della precedente esperienza, il Comitato Cascina Ad 1364 collabora con l’istituto d’arte di Cascina. Gli studenti della scuola realizzeranno degli elaborati artistici sul tema di Michelangelo Buonarroti e il suo famoso cartone della battaglia di Cascina. Le opere saranno esposte nel palazzo della vecchia Pretura al piano terra. Le mostra sarà aperta gratuitamente a tutti i visitatori.

Modifiche alla viabilità

Divieto di sosta e chiusura al traffico dalle ore 16 di venerdì 5 luglio alle ore 12 di lunedì 8 luglio in: via Palestro (intero tratto sino all’ingresso di piazza della Chiesa), via Curiel e via Roma (tratti compresi tra corso Matteotti e via Garibaldi), via Mentana, via Curtatone (tratto compreso tra via Mentana e via Palestro), via Genovesi, via Palmieri, via Pelosini (tratti compresi tra il corso Matteotti e piazza Gramsci- via Lungo le mura) e in piazza della Chiesa (porzione sud).



Divieto di circolazione dalle ore 16 di venerdì 5 luglio alle ore 12 di lunedì 8 luglio in corso Matteotti e in via Lungo le mura (tratto compreso tra via Curiel e via Mentana).