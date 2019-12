Aspettando Natale...ai Giardini delle mamme!

Siamo a fine anno ed è tempo di bilanci, ma non solo! Anzi è anche e soprattutto tempo di festa! Siamo nel periodo più magico dell'anno in special modo per i nostri bambini, e allora facciamo festa ai Giardini delle Mamme.

Alle ore 17:00 apriremo le porte con l'inaugurazione della mostra "Strega Comanda Colore" di Ilenia Rosati, mamma, artista e illustratrice di libri per l'infanzia, con letture e disegni per bambini.

Per restare in allegria i bambini, con i genitori, potranno partecipare al laboratorio musicale "Musica in famiglia" condotto da Michela Marinai e Claudia Zimmermann che animeranno il pomeriggio anche col teatrino delle ombre e molte altre sorprese natalizie che ci accompagneranno al brindisi per gli auguri di un Buon Natale!

Per motivi organizzativi chiediamo conferma della vostra partecipazione all'indirizzio igiardinidellemamme@gmail.com.