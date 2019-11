'Aspettando il Natale' a Calcinaia

Sarà sommerso di letterine, ma con le sue renne volanti e la sua pancia aerostatica, riuscirà ad emergere da questo mare di richieste e far fronte ai desideri di qualsiasi bambino. Anche quest’anno infatti Babbo Natale è pronto a tornare a Calcinaia e lo farà esattamente nel domenica 1 dicembre.

Per accoglierlo degnamente l’associazione Commerciando Calcinaia ha deciso di addobbare il centro del paese a festa e di condensare in un unico pomeriggio, tutto lo spirito natalizio che si comincia a respirare con l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno.

Così il centro del paese sarà invaso di mercatini di arti e mestieri, stand gastronomici, esibizioni, presepi, laboratori, ghiotte occasioni di shopping e nientepopodimeno che la slitta di Babbo Natale. Tantissime anche le iniziative per grandi e piccini.

Domenica 1 dicembre, il Centro Commerciale Naturale (composto dai commercianti del paese), in collaborazione con l’amministrazione comunale, porterà così il Natale in ogni anfratto del centro storico del capoluogo.

E tutti, ma davvero tutti i bambini, potranno rendere questa festa ancor più speciale collaborando all’iniziativa 'Crea il tuo presepe'. Con un’offerta simbolica di 3 € sarà infatti possibile ricevere da alcuni esercizi (Mina Parrucchiera, Sandra Abbigliamento, Paola Foto Tintori, Stefania Abbigliamento) del paese una base su cui 'edificare' il proprio presepe artistico da costruire con qualsiasi materiale di riciclo a casa o nei laboratori creativi che cominceranno la loro attività proprio dalle ore 15.00. Alla fine della giornata, precisamente alle 18.30 i più belli saranno premiati!

La manifestazione vera e prenderà il via dal primo pomeriggio. A partire dalle ore 15 apriranno gli stand gastronomici della festa che serviranno da subito pasta fritta, cioccolata calda, necci, frati e dell’energizzante vin brulè. Contemporaneamente i trampolieri cominceranno la propria spettacolare esibizione per le vie del centro. Alle 16.30 appuntamento con la magia, la creatività e la fantasia delle bolle di sapone con lo spettacolo di Magobolla in Piazza Umberto I.

Alle 17.30 invece fiamme alle polveri con lo spettacolo di fuoco che sarà messo in scena dalla Compagnia dell’Alto Fuoco.

A far da cornice a questa stupenda festa saranno presenti banchetti con prodotti artigianali, un suggestivo presepe allestito sotto la Torre Mozza e il corroborante gioco 'Pesca e Vinci!'. Come anticipato, la guest star della festa sarà Babbo Natale, pronto a farsi selfie con tutti e a ricevere le letterine dei più piccoli.

E in tema 'buona sorte', saranno anche estratte a sorte 3 letterine destinate a Babbo Natale che riceveranno bellissimi premi natalizi.

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione 'Aspettando il Natale', la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza ad hoc con alcuni provvedimenti relativi al traffico. Fino alle ore 21 di domenica 1 dicembre sarà infatti istituito il divieto di sosta con rimozione coattiva in piazza Umberto I, via V. Emanuele fino all’intersezione con piazza Indipendenza, via Vittorio Veneto e via Saffi, nel tratto compreso tra via Ricasoli e via V. Emanuele. Nelle suddette vie sarà istituito anche il divieto di transito, che verrà attivato anche in via V. Veneto, dall’intersezione con via N. Iotti, ad eccezione dei residenti di via V. Veneto. Per effetto di questa limitazione, i veicoli provenienti da Pisa con direzione Oltrarno, verranno deviati in via Fratelli Rosselli e, percorrendo via Circonvallazione, dalla rotatoria di Montecchio, rientreranno in via Matteotti, in direzione Pontedera. Sarà infine istituito il doppio senso di circolazione in via Lungarno Roma e via Lungarno Mazzini.