Sono passati molti anni dalla I edizione di Vivicittà, la corsa podistica Uisp aperta a tutti, che raduna cittadini sportivi che hanno voglia di recuperare i centri urbani e di creare città più vivibili. Anche nel 2019 Vivicittà legherà diverse città sul territorio nazionale e internazionale sotto il comune denominatore della promozione di un nuovo modello di sviluppo basato sul rispetto per l'ambiente e quello per tutte le persone. Obiettivo costante nel tempo di Vivicittà è sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica, sui temi della vivibilità ambientale e sociale. Una sostenibilità che passa attraverso la condivisione di valori quali solidarietà e integrazione, contro discriminazioni e pregiudizi.

A Pisa si svolgerà 'Aspettando Vivicittà', riprendendo lo slogan dell’anno passato, e sarà sabato 6, aperta sia a camminatori che a corridori di ogni età, con percorsi di 2, 5 e 10 km che si articoleranno lungo le strade del centro cittadino, senza modifiche alla viabilità.

La partenza è prevista alle ore 16.30 dal Centro Polifunzionale San Zeno. L’iscrizione avverrà direttamente sul luogo di partenza e ad ogni partecipante spetterà un pacco alimentare, grazie all’aiuto della sezione soci Coop di Pisa, mentre i gruppi più numerosi potranno aggiudicarsi premi sino ad esaurimento.

La manifestazione vedrà la partecipazione di alcuni gruppi sportivi del territorio come l'Asd La Verru'a e PisaMarathon, in un percorso di collaborazione con le associazioni avviato da UISP Pisa per la valorizzazione dell’Atletica Leggera. I volontari veglieranno su tutto il percorso con esperienza e professionalità. A questo proposito la corsa sarà valevole come 17° prova del 46° Trofeo delle Tre Province.Quest’anno sarà presente anche lo stand dell’associazione Amici di Pediatria, a rafforzare il valore scientifico di uno stile di vita sano fin dall’infanzia. Grazie alla loro presenza l’evento promuoverà una raccolta benefica che andrà a finanziare l’acquisto di un carrello pediatrico delle emergenze.

L'appuntamento dunque è per tutti, nessuno escluso, per sabato pomeriggio, con partenza libera dalle 16:30 alle 17, per riprenderci la città con i nostri piedi.