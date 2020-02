L'Associazione dannunziana presenta un conferenza su Pisa e la rivoluzione informatica

Associazione Dannunziana propone per venerdì 14 febbraio la conferenza "Pisa e la rivoluzione informatica, dalla calcolatrice elettronica Pisana (CEP) al primo corso di laurea”, alle ore 17 presso il Centro Congressi delle Benedettine in Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, relatore Fabio Gadducci, direttore del Museo degli strumenti per il calcolo dell’Università di Pisa.

L’incontro intende ripercorrere le tappe della straordinaria avventura dell’informatica a Pisa, quando le prime pionieristiche progettazioni degli anni cinquanta – auspicate, tra gli altri, da Enrico Fermi - portarono alla realizzazione della futuristica calcolatrice CEP e al costituirsi del patrimonio di uomini e conoscenze che avrebbe infine condotto all’istituzione a Pisa del corso di laurea in Informatica, allora unico in Italia.

La conferenza, che sarà introdotta da Patrizia Ciardi, presidente di Dannunziana, sarà preceduta da una visita guidata alla mostra “Hello World, dall’aritmometro allo smartphone”, all’interno dello stesso Centro Congressi. L’iniziativa, aperta a tutti, è stata realizzata con il contributo di Fondazione Pisa.