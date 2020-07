Astronomia e arte in Piazza dei Miracoli

Ospitati nello straordinario scenario di Piazza dei Miracoli vi proponiamo un percorso terrestre e celeste, alla scoperta delle meraviglie architettoniche e della millenaria simbologia astronomica della Piazza.

Il Grande Carro, il Piccolo Carro e la Stella polare saranno le nostre guide celesti aiutandoci a fare luce sull’orientazione della piazza, la Luna, Giove e Saturno daranno spettacolo consentendoci di ammirarli ad occhio nudo e più da vicino grazie ai telescopi.



1° Tour

Ore 20:30

• Visita guidata del Camposanto monumentale e introduzione alla Piazza



Ore 21:30

• Orientarsi in cielo: Le Orse e la stella polare

• Osservazione ai telescopi di Luna, Giove e Saturno

• Miti e leggende delle costellazioni: il triangolo estivo, il mito di Arcade



2° Tour

Ore 21:30

• Visita guidata del Camposanto monumentale e introduzione alla piazza.



Ore 22:30

• Orientarsi in cielo: Le Orse e la stella polare

• Osservazione ai telescopi di Luna, Giove e Saturno

• Miti e leggende delle costellazioni: il triangolo estivo, il mito di Arcade.



Dettagli della visita:

• Prenotazione obbligatoria

• Ritrovo all’ingresso del Camposanto all’orario del tour

• 15€ Adulti. Biglietto per il Camposanto incluso

• 5€ Bambini al di sotto dei 10 anni















Attenzione



In ottemperanza alle disposizioni regionali sarà necessario rispettare le seguenti linee guida.

Mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri.

Utilizzo obbligatorio della mascherina in spazi aperti nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale (non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura).

Utilizzare gli isolatori,forniti ad inizio visita, per l’osservazione ai telescopi.



Saranno presenti dispenser di gel igienizzante in diverse postazioni. Prima della partenza di ogni tour verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea con termoscanner.





Prenotazioni:

email: info@impegnoefuturo.it

Tel: 050.894088