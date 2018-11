'Attenti al cane!', incontro per conoscere meglio i nostri amici a 4 zampe

Domenica 25 novembre dalle ore 15,00 alle 19,00 al Palazzo dei Congressi di Pisa (Via Giacomo Matteotti, 1) si svolgerà la prima edizione di 'Attenti al cane!', un evento divulgativo organizzato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa. L’incontro, a ingresso libero, è rivolto ai proprietari o semplici appassionati di cani che vogliano ottenere informazioni precise e corrette sul comportamento di questo animale.

“Il nostro obiettivo è quello di fornire informazioni corrette sulla gestione del cane in famiglia - spiega il professore Angelo Gazzano dell’Università di Pisa - l’interesse per il comportamento del cane non è infatti limitato alla comunità scientifica, che da pochi anni ha iniziato a studiarlo, ma è condiviso anche dalle numerose persone che hanno scelto di avere questo animale all’interno delle proprie case”.

Articolata in brevi interventi mirati e condotti da esperti del settore, il pomeriggio sarà tutto incentrato sui nostri amici a quattro zampe. È questo, infatti, il vero significato del titolo 'Attenti al cane!', un invito cioè a prestare la dovuta attenzione ad un animale che, nonostante viva con noi dalla notte dei tempi, ancora non conosciamo del tutto.