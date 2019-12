Auguri sotto le torri a Vicopisano

Auguri sotto le torri, sabato 21 dicembre a Vicopisano. Un pomeriggio di festa, promosso dall'assessore al Turismo Fabiola Franchi, dedicato al Natale nel cuore dell'incantevole borgo: Babbo Natale, musica, mercatini, degustazioni, passeggiata dei Babbo Natale e stand di Ail Pisa Onlus per un Natale all'insegna della solidarietà!

Alle 14.00 ritrovo e iscrizione dei partecipanti alla passeggiata, organizzata dalla Podistica Ulivetese, aperta e adatti a tutti e a tutte. Iscrizione con offerta libera per ricevere un cappellino di Babbo Natale. Il percorso, bello e facile, si snoderà dal cuore di Vicopisano fino a San Giovanni alla Vena, passando da Via dei Gelsini, fino a Piazza della Repubblica, con sosta ritemprante al Barrino da Paolino. E poi ritorno a Vicopisano passando dalla pista ciclopedonale di Viale Diaz.

Al termine della passeggiata si esibirà la New Generation street band, mentre in Piazza Cavalca sarà allestito un delizioso mercatino di artigianato e di gastronomia locale, un'occasione per comprare gli ultimi regali, qualcosa di buono e di bello, e fare degustazioni.

Ospite d'onore sarà naturalmente Babbo Natale, con i suoi elfi, che aspetterà, in una suggestiva cornice, tutti i bambini e le bambine per ricevere personamente le loro letterine, parlare con loro, ascoltare i loro sogni e desideri.