'Baccaliamoci': serata dedicata al baccalà

L'arte del bere e... organizza per il 29 settembre una serata a tema baccalà da degustare nel locale in zona La Fontina, via Carducci 62/b.

* Crostini di baccalà mantecato alla veneta

con calice di bianco di Toscana IGT Merlino Podere La Madia

* Linguine in salsa di baccalà

con calice di bianco di Toscana IGT Cafaggio Podere La Madia

* Bocconcini di baccalà in salsa

con calice di Vernaccia di San Gimignano Castello Montauto

* Pasticceria secca con cioccolato caldo

* Acqua

* Caffè

Prezzo 27 euro a persona (Prenotazione obbligatoria). Tel. 050 8754079, info@lartedelberee.it