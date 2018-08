Bacco, Palaia e Venere

Per gli amanti della fotografia è prevista una mostra a cura del Gruppo Fotografico Oltre l'Obbiettivo dal titolo 'Il Paesaggio e le sue bellezze'; non mancheranno poi i mercatini 'Art & Craft' e gli intrattenimenti per i più piccoli, infatti nel giardino di Villa dal Borgo sarà allestito uno spazio dedicato proprio per loro, con il 'Ludobus' e truccabimbi, a cura della Cooperativa Sociale Arnèra che intratterrà i bambini e le loro famiglie con giochi e laboratori. Prevista in Via del Popolo anche una fiera di beneficenza a cura della Pubblica Assistenza di Palaia.

Icona della festa, il romantico 'Arco dell’Amore', dove le coppie potranno immortalare il loro legame con un selfie, essere allietati dalle poesie di Ida Cervelli e, se vorranno sfidare la sorte, potranno anche conoscere il proprio destino attraverso la lettura dei tarocchi di Marco Barsotti. Anche lo splendido giardino comunale sarà allestito per accogliere alcuni spettacoli e sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno ritagliarsi un spazio più intimo durante la serata.

L'atmosfera giocosa e spensierata della manifestazione si muoverà intorno al tema 'L’Amore sboccia con ...' e accompagnerà i visitatori in un percorso tra amore e vino, arricchito da luci e fiori, coinvolgendoli in un'atmosfera romantica e suggestiva all'interno del borgo.

la strada principale del paese sarà chiusa dalle ore 18. Consigliabile l’accesso a Palaia da Pontedera – San Gervasio o da Montopoli per arrivare al parcheggio in piazza del Mercato e a quello delle scuole medie. Per l'accesso da Forcoli, grazie alla Pubblica Assistenza di Palaia e alla Misericordia di Forcoli, sarà disponibile un servizio navetta nella zona industriale del Montanelli e in località Partino nello spazio cortesemente messo a disposizione dalla Parrocchia di Palaia e dall'Istituto Diocesano di Sostentamento Clero.