Bacco, Tabacco e Venere: Notte Rossa a Palaia

La Notte Rossa del borgo di Palaia si svolge per le vie del paese dalle 19 fino a tarda notte. Le strade del borgo si animeranno di luci, colori e suoni, per una serata all’insegna del divertimento. Numerosi gli artisti locali coinvolti in teatro di strada, spettacoli musicali e d’intrattenimento. Sarà possibile degustare vini e prodotti tipici passeggiando liberamente per il centro storico con calice e sportina. Sono infatti numerose le attività commerciali che offriranno street food e menù a tema. Tappa d’obbligo per le coppie è il romantico 'Arco dell’Amore', icona della manifestazione, dove ci si potrà scattare una foto.