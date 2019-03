Tutto è pronto per la IX edizione di 'Back to the style 2019' . Nel palinsesto saranno presenti ballerini e artisti di fama mondiale che tra sabato 9 e domenica 10 marzo proporranno discipline e stili diversi, un’opportunità incredibile per tutti gli appassionati di street dance.

Per la prima volta Back to the style ospiterà Red Bull BC One Italy cypher 2019, l’evento break dance più noto della scena mondiale.

Tanti gli artisti che parteciperanno all'evento; solo per citarne alcuni, saranno presenti con lezioni e worskhop gli insegnanti: Poppin C (svizzero, plurifinalista della competizione Juste Debout), i francesi Fabrice (icona hip hop), Frankwa e Mamson (vincitori dell’evento Juste Debout), Jimmy Yudat (hip hop), Willow (locking), Diablo (new entry del team rebull dancers).

Non mancheranno, inoltre, gli italiani: Rada (ballerina poliedrica e punto di riferimento per la scena mondiale del waacking) e il giovanissimo Tricks (protagonista del celebre programma televisivo “Amici di Maria de Filippi”).

Infine da oltreoceano arriva la giapponese Yoshie Koda (ballerina riconosciuta a livello mondiale che vanta collaborazioni con tutta la scena artistica della danza).

In console i migliori dj’s saranno pronti a caricare tutto il pubblico e i ballerini, mixando beat sensazionali: Julnako dal Portogallo; il tedesco Fayme, offical dj dell’evento Juste debout; Sasà, popper e dj italiano e infine Enrithm, produttore musicale italiano, noto per le sue collaborazioni con Red Bull.

Ad animare il pubblico gli hosts: il toscano Massi di Massa e il francese Playmo, “padre” artistico dei “Les Twins”, in una commistione fresca e divertente.

Dopo il grande successo dell’edizione 2018 a Roma che ha visto trionfare uno delle più grandi promesse della breaking italiana Mowgly, ora sotto le luci della ribalta per la sua partecipazione ad Amici, torna attesissimo il Red Bull BC One Cypher Italy, riconosciuto ormai da 15 anni come la più importante e prestigiosa competizione mondiale di breakdance uno contro uno.

L’attesissima finale italiana 2019 si terrà a Pisa sabato 9 marzo presso il Palazzo dei Congressi, nell’ambito di Back to the Style: evento dalla portata internazionale dedicato interamente alla danza e alla cultura hip hop.

Red Bull BC One Cypher Italy, sotto la direzione artistica di Froz e Phil Good, si apre infatti alla partecipazione femminile. A sfidarsi a colpi di power moves, freeze e footwork le 14 teste di serie della breaking italiana, i b-boy Snap, Movycube, Kaneki, Omed, Boogie, Pesto, Rico, Dezz-It, Bad Matty, Dumbo, Cibils, Lazy, Amaro e Fat insieme alle 4 b-girl più agguerrite della scena nazionale: Lexy, Tazz, Alessandrina e Mambo.

Ai 14 b-boy selezionati all’inizio dell’anno si affiancheranno altre due wild card scelte da una giuria composta da Smile, Han e Danilo durante il Red Bull Last Chance Cypher (in programma dalle 16.00 alle 19.00 presso le Officine Garibaldi), il contest a partecipazione gratuita che si terrà prima della vera e propria finale.

Sempre nel pomeriggio, sono inoltre previsti due workshop a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti, tenuti da Menno e Lil Zooe aperti a partecipanti di livello intermediate/advanced.

Presenta l’evento Maurizio Ridolfo, aka Rido, giornalista italiano esperto di streetwear e hip hop, accompagnato dalle coinvolgenti e bollenti basi musicali di Dj Uragun. La posta in palio è sempre alta. Una giuria internazionale composta quest’anno da Menno, Lil Zoo (campione mondiale Bc one 2018) e Kacyo, decreterà il doppio titolo di migliore b-boy e b-girl italiani che rappresenteranno l’Italia alla finale mondiale, la Red Bull Bc One World Final 2019 che si terrà nella suggestiva cornice di Munbai in India, epicentro del ritmo del mondo, il 9 novembre prossimo.

Programma Red Bull BC One Cypher Italy 2019:

- Workshop di Menno e Lil Zoo: dalle 14.00 alle 16.00 - Officine Garibaldi

- Red Bull Last Chance Cypher: dalle 16.00 alle 19.00 - Officine Garibaldi

- Red Bull Italy Cypher: ore 22.30 - Palazzo dei Congressi

Durante l’evento di sabato sera Nitro si esibirà in un imperdibile Side Act, e al termine della sfida è prevista una grande festa, un Afterparty che riunirà al Palazzo dei Congressi artisti e pubblico nella comune passione per la street dance.

Per partecipare ai workshop gratuiti o per candidarsi al Last Chance, compilare gli appositi form pubblicati su: http://www.redbull.com/ bconeitaly. Per informazioni sul Back to the Style: www.backtothestyle.it.

Prezzo ingresso al 'Back to the Style' + evento Red Bull BC One Cypher Italy + 1 consumazione: 15 euro.