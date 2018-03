Nuovo appuntamento con 'Backstage from the basement'

Nuovo appuntamento musicale con 'Backstage from the basement', delle vere e proprie prove a porte aperte all’ora dell’aperitivo organizzate dall'associazione culturale pisana Backstage Academy con i migliori artisti del panorama musicale italiano e non solo.

Un'edizione della rassegna stavolta all'insegna della pisanità: ospite d'eccezione sarà infatti Ico Gattai, musicista e scrittore pisano. Le sue canzoni, tra l'ironico-demenziale e il grottesco-profondo, affrontano tormenti quotidiani con disincanto e irriverenza.

Il progetto Ico & I Casi Umani nasce nel 2016, per la promozione live del disco 'Colpo di Grazia' (Aloch Dischi) ed è formato da Ico Gattai (chitarra e voce), Davide Barbafiera (macchine elettroniche) e Tommaso Tanzini (basso e synth).

Lo show che propongono è fatto di pezzi brevi, talvolta furiosi, e sketch più o meno improvvisati, per un live anomalo e iconoclasta, a base di verace energia rock e introspezione caustica.

In apertura i Supradeen, altra band pisana capitanata dalla cantante Susanna Baronti. Appuntamento alle ore 19.