Domenica 2 dicembre l'associazione artistico culturale Bagni Crea, in concomitanza di Antiqua, organizza a San Giuliano Terme il mercatino 'Bagni Crea.... Natale in Boboli' dalle ore 10 alle ore 19.

L'evento coinvolge artigiani e creativi del territorio che esporranno i frutti della propria manualità dedicati al Natale ma non solo.

Una particolare attenzione và al coinvolgimento dei bambini di ogni età nel creare con le proprie mani piccoli lavoretti natalizi da portare a casa, realizzati presso i laboratori organizzati dall'associazione Bagni Crea....

Non sarà solo un mercatino di Natale ma ci saranno scenografie che arricchiranno piazza Italia e viale Boboli, saranno esse stesse un motivo in più per partecipare all'evento.

