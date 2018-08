'Bagninluce', la luminara di San Giuliano Terme

Si svolgerà venerdì 24 agosto l'edizione 2018 di Bagninluce, la tradizionale luminara con cui San Giuliano Terme celebra il suo santo protettore, San Bartolomeo, santo protettore degli artigiani che lavorano con coltelli e arnesi da taglio.

Come ogni anno la giornata sarà scandita dalla celebrazione religiosa, prevista per le ore 18.00 alla parrocchia dei Santi Ranieri e Luigi Gonzaga, e dalle tante iniziative organizzate dalle associazioni e dai commercianti del territorio in sinergia con il Comune.



La giornata inizierà alle ore 15.00 con la fiera mercato degli operatori delle arti e mestieri in largo Shelly. Dalle ore 17.00 sarà possibile noleggiare biciclette e bike presso il Monte Pisano Store, che per l’occasione proporrà tariffe scontate.

Sempre dalle 15.00 e fino alla mezzanotte sarà possibile cimentarsi nel tiro con l’arco grazie agli Arcieri della Rocca di San Paolino: l’appuntamento per i provetti Robin Hood è presso il Parco dei Pini. Lo storico ‘parterre’ dei sangiulianesi ospiterà anche lo spettacolo di vernacolo pisano dei 'Dicche', con inizio previsto alle ore 21.00, e lo spettacolo musicale Rememories 80/90, dalle ore 22.00 offerto da Confcommercio Provincia di Pisa.



Musica anche in viale dei Boboli, al Fosso del Mulino, e al bar pasticceria Il Ponticello, dove gli amanti della musica jazz potranno passare una piacevole serata a partire rispettivamente dalle ore 21.00 e dalle ore 21.30. Per gli amanti della musica rock l’appuntamento è invece alle ore 21.30 al Circolo ARCI 2.0, con i The Cabin Fever. Il cartellone musicale comprende anche il concerto di musica folk irlandese dei McNando Trees offerto dalle gelateria Sweet Cream, con inizio sempre alle 21.30 in Largo Collodi.



Appuntamento invece con lo street-food in via Statale Abetone, dove sarà possibile mangiare dalle ore 19.00 alle ore 24.00. Largo Shelley, dove dalle 18.00 l'associazione Bagni Crea offrirà giochi di luce e sabbia, sarà invece il palcoscenico degli spettacoli di danza: alle ore 20.45 con lo spettacolo di danza creativa di Elisabetta Campeol, alle 21.15 con dimostrazioni di zumba e zumbero a cura della Polisportiva Sangiulianese e alle 21.45 con l’esibizione di balli e danze americane di Ciclone Latino. Alle ore 22.00 sarà invece il turno dei giocolieri con 'Vesta', spettacolo con roue cry e bastoni infuocati offerto da Confesercenti Toscana Nord.



La scuola 'Danza con me' di Martina Giraudo sarà invece di scena in piazza Gramsci alle 21.00, con uno spettacolo di danza aerea contemporanea. Al termine spettacolo di giocoleria, magia comica ed equilibrismo a cura di Lorenzo Clown, offerto da Confesercenti Toscana Nord.



Due gli spettacoli itineranti: L’albero delle storie / La bici delle storie a cura dell’Associazione 'Il Gabbiano' Circolo LaAV e The Circus Gang, jumping performing offerto dal Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme.



L’associazione 'La Tartaruga', in collaborazione con Acque SpA, offrirà visite guidate alla sorgente del Fico Corso a Molina di Quosa e alla centrale idrica di Caldaccoli. Luigi Polito esporrà invece le sue magnifiche foto delle farfalle dei Monti Pisani al bar pasticceria Il Ponticello. Lo spettacolo clou sarà nel giardino delle Terme, dove alle ore 23.00 Sand Art regalerà un momento magico a conclusione di una serata magica.