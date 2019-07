Non è una replica del noto programma televisivo. E’ qualcosa in più: un momento di socialità, divertimento e integrazione per i ragazzi e le famiglie del Centro di Montalto. L'appuntamento è 'Ballando sotto la Stella Maris', evento dal chiaro intento solidaristico in programma giovedì 25 luglio alle ore 19 a Il Pappafico, via Litoranea 14 a Marina di Pisa.

L’iniziativa prevede l'apericena; una quota del ricavato sarà devoluto al Presidio Riabilitativo di Montalto di Fauglia per finanziare i tanti progetti speciali - tra questi l’incontro con i cavalli, sensibili e meravigliosi animali capaci di creare un rapporto speciale con le persone con disabilità - a supporto della riabilitazione, programmati nella struttura a favore dei propri ospiti.

L’evento di charity, promosso dalla Fondazione Stella Maris con Agosm, l’Associazione che riunisce i famigliari degli ospiti della struttura, prevede poi un momento di ballo, grazie alla partecipazione delle Scuole di ballo Spazio Danza & Pocker D’Assi Ballet che accompagneranno i presenti in una serata di allegra spensieratezza.

Le scuole daranno vita a un’esibizione da togliere il fiato, per poi invitare a un ballo sotto le stelle di Marina di Pisa. Presente anche un DJ che animerà la serata in consolle.

Info e prenotazioni: 335 631 0713. Costo apericena 25 euro (10 andranno ai progetti speciali di Montalto).