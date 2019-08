Ballo delle Covinelle e gara di torte a Molina di Quosa

L’edizione 2019 del tradizionale Ballo delle Covinelle, che accompagna verso la fine dell’estate, porta con sé una gustosa novità. Già, perché accanto alla musica del maestro Carlo Boccacci, al divertimento sulla pista e a dell’ottima sangria, ci sarà per la prima volta una gara di torte, sempre a cura dell’associazione Molina mon amour: Le dolci Covinelle.

Il luogo dell’appuntamento è proprio il Giardino delle Covinelle, adottato da Molina mon amour, dove alle 21 di sabato 31 agosto si darà il via al ballo popolare, l’ultimo evento estivo proposto dall’associazione.

L’ingresso a questa festa di fine estate sarà a offerta libera per l'associazione Molina mon amour e si svolgerà con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, oltre a essere stata inserita nel Settembre Sangiulianese.

Come funziona il concorso de Le dolci Covinelle. Entro il 28 agosto, sarà possibile iscriversi tramite WhatsApp al 3791913131, oppure alla gastronomia Ciapino, all’alimentari della Sandra o all’edicola di Paola. Numero massimo di partecipanti: 20 e tutti esclusivamente amatoriali.

Regolamento:

- Le torte potranno essere realizzate in coppia

- Le torte dovranno essere consegnate la sera della gara tra le 19 e le 20.30 al Giardino delle Covinelle all’ispettore addetto con annessa la lista relativa agli ingredienti utilizzati

- Le torte dovranno essere presentate su sottotorta con diametro di 26/28 centimetri

- Per evitare favoritismi, ogni torta verrà presentata ai giudici in via anonima

- L’ispettore assegnerà il nome di un rione del paese a ogni torta per ricollegarla al partecipante che l’ha realizzata

- Non sono ammesse per motivi di conservazione: torte di cake design (pasta da zucchero), semifreddi e torte gelato

- I premi per i primi classificati saranno: 1° premio, trofeo (by Agula) + cesto dei commercianti di Molina; 2° e 3° premio, cesto gastronomico + gadget di Molina mon amour.