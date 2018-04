Primavera, stagione dei fiori, e saranno loro, in particolare quelli commestibili e che possono arricchire in molti sensi i piatti della nostra cucina, i protagonisti di questa edizione di Banchi di Gusto con prodotti locali, sapori della tradizione e innovativi, cucina ed eventi per l’ultimo fine settimana di aprile dedicato alla qualità ed alle eccellenze alimentari del territorio locale.



Il 28 e 29 aprile torna a Pisa Banchi di Gusto, l'evento organizzato dal Consorzio Toscana Sapori della CNA presso le Logge di Banchi a Pisa durante il quale sarà possibile conoscere le aziende del Consorzio, parlare con i produttori e soprattutto degustare ed acquistare alcuni dei migliori prodotti della provincia di Pisa e non solo.

Banchi di Gusto ha ottenuto il patrocinio e la collaborazione del Comune di Pisa e dei partners Bottegheria, Associazione Cuochi Pisani e Az Agr. Carmazzi.



La novità di questa edizione è rappresentata da una rassegna con degustazioni dei fiori commestibili della azienda agricola Carmazzi di Torre del Lago che porterà i fiori commestibili negli show cooking per insegnare le basi su come poterli utilizzare in cucina.

Il programma propone eventi come i cooking show alternati a degustazioni guidate e momenti di approfondimento culturale.

La prima parte delle giornate sarà dedicata alle degustazioni di vari prodotti del territorio, offerti dalle aziende partecipanti. Nel pomeriggio invece sarà possibile assistere agli show cooking con chef del nostro territorio che valorizzeranno il prodotto a loro affidato.



Queste le aziende presenti:

azienda agricola Olivodoro

Azienda agricola Tuttisanti

Antico Pastificio Morelli

Valle di Pinino

Azienda Agricola Stefano Bellagotti

Armando Marmellate

Olio Real

Azienda Agricola La Gora

Arcenni Tuscany

F.lli Carai

Azienda Agricola Raugei Alessandro

Stile di Vino

Pani e Tulipani

L'oro della Toscana Roberto Primiceri

Birrificio di Buti

Azienda Agricola Pieve de' Pitti

Malloggi Liquori

L'Albero del Cioccolato

Fiori Commestibili Bio

Liquorificio Morelli



Programma delle giornate



Sabato dalle 11.30 - 12.30 chef Carmine Iovine La Buca.

Dalle 16.30 alle 17.30 chef Montuori Gerolamo della Pergoletta Pisa.

Dalle 18.00 alle 19.00 chef Maurizio Tommasoni del MIRAVALLE di San Minato affiancato dallo chef freelance Lorenzo Giglioli.

Domenica 29 aprile dalle 11.30 alle 12.30 chef Tommasoni e Giglioli.

Dalle 16.30 alle 17.30 Daniele Fagiolini

Dalle 18.00 alle 19.00 chef freelance Pietro Vattiata