Il 'Banff Mountain Film Festival World Tour Italy' all'Isola Verde

Il 'Banff Mountain Film Festival World Tour Italy', che dal 2013 porta in Italia i migliori film del Festival del Cinema di Montagna di Banff (Canada), torna a Pisa lunedì 16 aprile presso Il cinema Isola Verde, con una nuova selezione di corto e medio metraggi dedicati al mondo della montagna e dell’outdoor.

La serata sarà l’occasione per risvegliare la voglia di avventura, stimolare la creatività e scoprire alcuni tra gli ambienti più selvaggi del pianeta, siano essi dietro casa o nei luoghi più remoti.

Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso di ogni serata sarà disponibile sul sito al link http://www.banff.it/video-category/film-2018/.

I biglietti sono in vendita online sito ufficiale del 'Banff Mountain Film Festival World Tour Italy' al prezzo di 15 euro (più diritti di prevendita), presso i punti vendita Vivaticket oppure telefonando al call center 892234. Le proiezioni inizieranno alle ore 20.

In programma ogni autunno nella cittadina di Banff, nello stato dell’Alberta in Canada, il 'Banff Mountain Film Festival', una prestigiosa rassegna cinematografica.

Nove, intense giornate in cui i riflettori sono puntati sui migliori film e libri di montagna del mondo con ospiti internazionali, autori, registi, alpinisti, climber ed esploratori provenienti da ogni angolo del pianeta. Non appena si chiude il sipario a Banff, prende il via il World Tour tra Canada, Stati Uniti e altri 40 Paesi.

Da oltre 20 anni infatti il Bmff ha messo a disposizione il programma del festival a una community internazionale che ormai conta la partecipazione di oltre 550.000 spettatori per un numero complessivo di circa 1.100 serate che si svolgono in quasi 600 teatri e cinema in tutto il mondo.

In Italia dal 2013, il 'Banff Mountain Film Festival World Tour Italy' porta in Italia ogni anno i migliori corto e medio metraggi della rassegna canadese. Ogni serata consta di circa due ore di proiezione e il programma, realizzato appositamente per il pubblico italiano.