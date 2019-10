'Tra il bar Mocambo e un baobab - Elegia di Paolo Conte'

Sarà un finir d’ottobre molto intenso, quello che attende Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni, i due ideatori della fortunata rassegna 'Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati', che dallo scorso mese di gennaio tiene compagnia ai pisani appassionati di canzoni d’autore, visto che al consueto appuntamento mensile in Gipsoteca, in programma per sabato 26 ottobre con protagonista Paolo Conte, si è aggiunto un nuovo omaggio a Lucio Battisti, in programma per il 25.