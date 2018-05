'BeeRiver' alla Stazione Leopolda

Da venerdì 11 a domenica 13 maggio la Stazione Leopolda accoglie la quinta edizione di 'BeeRiver': i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale.

Dieci nuovi birrifici presenteranno le produzioni alla spina, portando a trentanove il numero dei birrifici che partecipato a 'BeeRiver' nell’arco delle diverse edizioni. Le spine saranno accompagnate da una selezione di vintage food truck e ristoranti agricoli che proporranno specialità della tradizione italiana e internazionale con ingredienti di alta qualità.

Il programma della manifestazione comprende un ampio ventaglio di attività dedicate all’approfondimento dell’universo che ruota intorno alla birra artigianale. Sabato 12 maggio il giornalista e sommelier Simone Cantoni presenterà in anteprima regionale l’edizione 2019 della 'Guida alle birra d’Italia' edita da Slow Food. Durante l’intero arco di svolgimento dell’evento il Birrificio La Staffetta condurrà un programma di attività rivolte alla formazione e alla ricerca nell’ambito della filiera brassicola con l’ausilio di attrezzature, video e materiali illustrativi.

Nei pomeriggi di sabato 12 e domenica 13 alle 16 i più piccoli potranno partecipare ai laboratori sulla macinatura dell’orzo. Nella giornata di sabato alle 17 si svolgeranno i seminari sulle produzioni La Staffetta realizzate in collaborazione con il Birrificio Vapori di Birra, la Facoltà di Farmacia e il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa: l’Accademica a basso contenuto di glutine e la Hempitaly con canapa Biologica Carmazzi. Entrambe le birre saranno servite in abbinamento ai formaggi della Bottega di filiera corta della Leopolda.

Per approfondire la conoscenza dei birrifici partecipanti sabato 12 e domenica 13 maggio alle 17 un cicerone birrario condurrà i tour guidati alla scoperta dei birrifici La via del malto e La via del luppolo e delle spezie. Nelle giornate di venerdì 11 e domenica 13 maggio alle ore 19 si svolgeranno le degustazioni guidate di specifiche qualità di birra in abbinamento a formaggi, salumi e dessert.

L’intera giornata di domenica sarà dedicata agli homebrewers coinvolgendo gli appassionati che desiderano confrontarsi sulle tecniche di birrificazione domestica: una cotta pubblica di birra artigianale accompagnerà la degustazione delle birre partecipanti al contest per homebrewers, a cui seguirà la premiazione dei vincitori e la degustazione della birra acida Goose vincitrice del Contest 2017.

La colonna sonora sarà offerta dai concerti blues d’autore che assicurano fin dalla prima edizione un timbro inconfondibile alle degustazioni brassicole. Venerdì alle 22 saliranno sul palco i Bayou Moonshiners, vincitori dell’Italian Blues Challenge. Sabato i riflettori si sposteranno sulla Matt Biondi Crew e sulla Swing Guitar Project. Domenica completeranno la line up Rock & Swing Easy e le note soffuse di Mattia Donati e Mauro La Mancusa.

Per celebrare questo matrimonio di sensazioni l’Associazione Photo Experience ha organizzato il concorso fotografico 'Birra e Dintorni', i cui scatti saranno esposti all’interno della Leopolda. Sabato 12 maggio alle 18 è inoltre previsto un momento di approfondimento con un tour fotografico per ritrarre i birrifici all’opera e le diverse angolature della manifestazione.

Per conoscere il programma completo: www.beeriver.it.

Ecco l'elenco dei birrifici artigianali presenti a 'BeerRiver': Birranova; Triggianello di Conversano - Bari; Birra Amiata; Arcidosso - Grosseto; Birrificio Civale, Spinetta Marengo - Alessandria; Birrificio dell’AltaVia; Sassello - Savona; Birrificio del Forte, Pietrasanta - Lucca; Birrificio Mastino; San Martino Buon Albergo - Verona; Birrificio Vetra, Caronno Pertusella - Varese; La Gilda dei Nani Birrai, Pisa; P3 Brewing Company, Sassari; Piccolo Birrificio Clandestino, Livorno; Birra senza glutine: Awanagana.

