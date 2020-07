'Beertrek': escursione al tramonto e birra

Trekking e birra, si sa, vanno d’accordo.

Trekking, birra, tramonto ed aperitivo, ancora di più 



BEERTREK – AL TRAMONTO

Partiremo ai margini della pineta retrostante a Marina di Pisa ed esploreremo il suo unico incredibile ambiente e scopriremo aspetti della storia locale che non ci faranno più vedere questa piccola cittadina con gli stessi occhi.



Dai boschi entreremo nei campi illuminati dalla luce del tramonto e goderemo degli ultimi, caldi raggi del sole. Rientreremo poi nella folta pineta per scoprirne la natura e rientrare, lentamente, verso la nostra meta finale il Il Pineto Parco Avventura

Lì, i nostri partner, ci accoglieranno con una eccezionale e freddissima birra del Birrificio La Staffetta e con ottimo aperitivo che sarà ancora più soddisfacente, avendolo conquistato dopo la nostra breve e semplice escursione.



COSTO: 15 euro

Comprende:

Escursione guidata con guida GAE

Una birra grande della Staffetta

Aperitivo del Pineto.



Ritrovo ore 17:45

Inizio ore 18

Fine ore 20 ed inizio aperitivo.



PRENOTEAZIONE OBBLIGATORIA MAX 20 PERSONE

Modulo di prenotazione: https://forms.gle/RYNKSX6duSVU2cg39



Per info

Info@azimut-treks.com

Giulio Cuccioli – 339 5675637